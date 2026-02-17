MJF difende Booker T | Mostrate rispetto se lo è guadagnato

MJF, campione mondiale della AEW, si schiera contro le critiche rivolte a Booker T dopo i Wrestling Observer Newsletter Awards 2025, in cui l’ex wrestler WWE ha vinto un premio poco desiderato. Il wrestler ha detto che bisogna mostrare rispetto a Booker T, che si è guadagnato il riconoscimento con anni di esperienza nel ring. La sua difesa arriva in un momento in cui molti fan e colleghi discutono sulla validità dei premi assegnati.

MJF, campione mondiale della AEW, prende le difese di Booker T dopo i Wrestling Observer Newsletter Awards 2025, dove il veterano della WWE si è ritrovato in cima a una delle categorie meno ambite dell'anno. La WWE domina le categorie negative ai WON Awards 2025. I Wrestling Observer Newsletter Awards 2025 sono stati pubblicati questa settimana, premiando come di consueto i migliori e i peggiori dell'anno nel wrestling secondo i lettori della WON — una platea composta da critici, storici e wrestler passati e presenti. Se nel 2023 e nel 2024 la WWE aveva dominato le categorie di prestigio, quest'anno la federazione si è ritrovata in testa a molte classifiche negative.