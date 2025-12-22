Lazio Women parla Goldoni | Il calcio femminile ha guadagnato visibilità e rispetto sebbene i pregiudizi persistano
Lazio Women, Goldoni si racconta: la biancoceleste ripercorre battaglie, crescita personale e i primi passi della sua carriera Eleonora Goldoni ha un modo tutto suo di entrare in campo: lo sguardo determinato, la mente lucida, la consapevolezza di incarnare qualcosa che va oltre la semplice esecuzione tecnica. Centrocampista della Lazio Women e figura centrale della
Leggi anche: Braghin non ha dubbi: «Il calcio femminile ha bisogno di tempo e opportunità. Risultati Juventus Women? Voglio dire questa cosa»
Leggi anche: Un calcio ai pregiudizi, il Milan Women annuncia: “La nostra Noemi è incinta” e scatta la policy a sua tutela
Lazio Women vince di misura sul Parma; Calcio Femminile – La Lazio batte il Parma grazie a Piemonte; Women Live | Coppa Italia, Parma-Lazio 0-1: termina la gara, le laziali si qualificano ai quarti; RIVIVI IL LIVE WOMEN | Visentin regala i quarti di Coppa Italia alla Lazio: 0-1 al Parma.
Lazio Women, Goldoni svela: «Giocare negli Stati Uniti mi ha insegnato a uscire dalla zona di comfort»
Lazio Women, Goldoni si racconta ai microfoni di Fanpage.it. Queste le parole della centrocampista delle biancocelesti tra lotte e inizi di carriera
Coppa Italia Women | Parma-Lazio 0-1 d.t.s., il tabellino
Vittoria in Coppa Italia della Lazio Women contro il Parma
