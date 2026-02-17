Missione Shelter e gli altri | la top 10 dei film action à la Jason Statham

Missione Shelter e altri film d’azione: la classifica dei dieci titoli più spettacolari con Jason Statham. Questi film portano sul grande schermo scene di inseguimenti mozzafiato e combattimenti intensi, che fanno salire la tensione. Gli appassionati di adrenalina trovano in queste pellicole un mix di emozioni forti e ritmo sostenuto.

Quando il cinema alza la temperatura: azione, adrenalina e i titoli action da non perdere, in stile Missione Shelter. Al cinema dal 19 febbraio grazie a 01 Distribution. Si fa presto a dire action movie, se dall'altra parte dello schermo c'è Jason Statham, un volto e un nome capace di fare genere a sé. Come dimostra in Missione Shelter, thriller d'azione diretto da Ric Roman Waugh e scritto da Ward Parry, in sala dal 19 febbraio con 01 Distribution. L'ex mercenario interpreta Mason, un ex assassino che vive su una remota isola costiera, dove salva una ragazza durante una tempesta mortale. Quando Mason e la ragazza entrano in città, vengono inseguiti da misteriosi assassini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La tensione cresce mentre il trailer di Missione Shelter mostra Jason Statham alle prese con una missione rischiosa.

