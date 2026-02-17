Mintos, piattaforma di investimento con sede a Riga, ha deciso di chiedere la licenza bancaria della Banca Centrale Europea (BCE) dopo aver registrato un aumento significativo delle richieste di prestiti di clienti europei. La società vuole così ampliare i servizi offerti e garantire maggiore sicurezza agli utenti. La richiesta ufficiale è stata avviata questa settimana, segnando un passaggio cruciale nel suo sviluppo.

RIGA, Lettonia, 17 febbraio 2026 PRNewswire -- Mintos, piattaforma europea di investimento multi-asset, compie un passo importante nella sua strategia di lungo periodo avviando il processo per ottenere una licenza bancaria dalla Banca Centrale Europea (BCE). L'ottenimento della licenza bancaria rafforzerebbe la fiducia degli investitori, amplierebbe l'infrastruttura finanziaria di Mintos e favorirebbe una crescita solida e duratura in Europa. Fondata dieci anni fa come marketplace di prestiti peer-to-peer, Mintos si è evoluta in una piattaforma di investimento regolamentata e multi-asset, che serve quasi 700. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mintos avvia l'iter per la licenza bancaria BCE

Il Consiglio direttivo della Bce ha approvato un insieme di raccomandazioni per semplificare il quadro normativo sulla vigilanza bancaria, coinvolgendo misure di riduzione degli elementi nel calcolo di leva e attività ponderate per il rischio, oltre a nuove regole per banche di minori dimensioni e un meccanismo di governance europeo volto a rafforzare l’unione bancaria e dei risparmi.

