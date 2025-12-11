Bce vara proposte di semplificazione sulla vigilanza bancaria

Il Consiglio direttivo della Bce ha approvato un insieme di raccomandazioni per semplificare il quadro normativo sulla vigilanza bancaria, coinvolgendo misure di riduzione degli elementi nel calcolo di leva e attività ponderate per il rischio, oltre a nuove regole per banche di minori dimensioni e un meccanismo di governance europeo volto a rafforzare l’unione bancaria e dei risparmi.

Roma, 11 dic. (askanews) – Il Consiglio direttivo della Bce ha approva un documento di raccomandazioni sulla semplificazione del quadro di regole sulla Vigilanza bancaria, che interviene a più livelli tra cui la riduzione del numero di elementi inclusi sul calcolo di leva finanziaria e a attività ponderate per il rischio; l’introduzione di un regime prudenziale semplificato per le banche di minori dimensioni; l’introduzione di un meccanismo di governance europeo che adotti una visione olistica del livello complessivo di capitale e, infine, il proposito di completare l’unione dei risparmi e degli investimenti, nonché dell’unione bancaria, al fine di promuovere l’integrazione transfrontaliera e conseguire una maggiore efficienza nei mercati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ecco le nostre proposte di VISITE GUIDATE, ...se foste in cerca di spunti per il prossimo fine settimana 7 dicembre dedicata alla storia millenaria di Brugnato, in Val di Vara 7 dicembre alla scoperta dei tesori della tradizione a Sestri Levante, nel Tigullio Info - facebook.com Vai su Facebook

Bce vara proposte di semplificazione sulla vigilanza bancaria - (askanews) – Il Consiglio direttivo della Bce ha approva un documento di raccomandazioni sulla semplificazione del quadro di regole sulla Vigilanza bancaria, che interviene a più livelli ... Come scrive askanews.it

Bce: Lagarde, semplificazione non significa necessariamente deregolamentazione - Tuttavia, il ruolo della supervisione e della regolamentazione non è frenare l'innovazione o la trasformazione ... Si legge su milanofinanza.it