Assistenza domiciliare In gioco 76 posti Bandi e graduatorie La Asl avvia l’iter

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riorganizzare il servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi) attraverso la sua internalizzazione, con l’assunzione di nuovi infermieri, fisioterapisti e operatori sociosanitari, l’acquisto di strumenti e apparecchiature, nonché il reperimento di auto aziendali dedicate. Ancora, dare impulso al progetto ‘Rsa aperta’: un intervento, quest’ultimo finalizzato a ’rispondere al bisogno di cure domiciliari con modalità di prossimità, considerate, in particolare, alcune situazioni assistenziali del distretto sociosanitario 17 di Asl 5 ’che hanno un impatto significativo in termini di impegno orario del personale e di complessità assistenziale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

assistenza domiciliare in gioco 76 posti bandi e graduatorie la asl avvia l8217iter

© Lanazione.it - Assistenza domiciliare. In gioco 76 posti. Bandi e graduatorie. La Asl avvia l’iter

Leggi anche questi approfondimenti

Assistenza domiciliare integrata. Ministero: “Tra il 2019 e il 2023 assistiti incrementati di 530 mila unità” - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha fornito il dato durante il Question time alla Camera: “L’obiettivo intermedio di rilevanza nazionale ed il superamento dell'8 per cento di assistiti over ... Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Assistenza Domiciliare Gioco 76