Assistenza domiciliare In gioco 76 posti Bandi e graduatorie La Asl avvia l’iter

Riorganizzare il servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi) attraverso la sua internalizzazione, con l’assunzione di nuovi infermieri, fisioterapisti e operatori sociosanitari, l’acquisto di strumenti e apparecchiature, nonché il reperimento di auto aziendali dedicate. Ancora, dare impulso al progetto ‘Rsa aperta’: un intervento, quest’ultimo finalizzato a ’rispondere al bisogno di cure domiciliari con modalità di prossimità, considerate, in particolare, alcune situazioni assistenziali del distretto sociosanitario 17 di Asl 5 ’che hanno un impatto significativo in termini di impegno orario del personale e di complessità assistenziale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

