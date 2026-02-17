Minenna No logo | toglie dal sito i simboli abusivi delle università

Marcello Minenna ha rimosso i simboli abusivi delle università dal suo sito web, per risolvere un problema di immagine e legalità. La decisione arriva dopo che alcune università avevano usato in modo non autorizzato i loro loghi online, creando confusione tra gli utenti. Minenna ha spiegato che questa scelta mira a chiarire la posizione delle istituzioni e a evitare fraintendimenti. La sua azione si inserisce in un intervento più ampio di trasparenza e controllo digitale.

Sono stati giorni graficamente complicati per Marcello Minenna, ora assessore al Bilancio della regione Calabria con Occhiuto (FI) e in passato direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in quota M5s. Dopo che il Foglio ha sollevato il caso della fotografia con il presidente della Repubblica ritoccata con l'AI, Minenna ha rimesso mano al suo sito personale. Il dirigente in aspettativa della Consob, spinto dall'incessante ricerca delle foto fake (il Corriere della sera ha svelato che anche quella con Papa Leone XIV è ritoccata), prima ha inserito un disclaimer e si è giustificato dicendo che le modifiche erano per migliorare "la comprensione visiva, la resa grafica o per tutelare la privacy".