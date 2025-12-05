Il sito dell' Agenzia delle Entrate si ferma dal 6 all' 8 dicembre | ecco perché

Il portale online di Agenzia delle Entrate sarà fermo per due giorni, dal 6 all'8 dicembre, per alcune operazioni di adeguamento. Durante quel periodo, dunque, molti dei servizi non saranno disponibili. Stiamo parlando, nello specifico, del sito "Fatture e corrispettivi", un portale che viene comunemente impiegato dai titolari di partita Iva. Si tratta di un servizio assolutamente necessario, poiché viene utilizzato per emettere o visionare fatture, ma anche per pagare le imposte. Agenzia delle Entrate è stata costretta a programmare questi due giorni di blocco per consentire delle operazioni di aggiornamento, indispensabili per adeguare il portale alle nuove modalità previste per quanto concerne la delega unica agli intermediari, secondo il provvedimento del 7 agosto 2025.

