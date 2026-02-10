Marcello Minenna si è visto costretto a cambiare il sito dopo che era stato smascherato un fotomontaggio con Mattarella. L’assessore al Bilancio del presidente Calabria, Roberto Occhiuto, aveva pubblicato una foto alterata con l’Intelligenza Artificiale, ma l’articolo sul Foglio ha fatto emergere la truffa. Ora Minenna ha deciso di correggere l’immagine, ma la riparazione sembra arrivare troppo tardi.

Ci sono casi, come quello di Marcello Minenna, in cui la toppa è peggiore del buco. Dopo l'articolo sul Foglio in cui raccontavamo come l'assessore al Bilancio del forzista Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, abbia pubblicato nella homepage del suo sito personale una foto dell'incontro tra lui e il presidente della Repubblica Mattarella chiaramente modificata con l'IA, ecco che Minenna corre ai ripari. Sentendo l'esigenza di dare spiegazioni, il già direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiunto questo disclaimer sul suo sito: "I loghi sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi, per rappresentare attività effettivamente svolte dall’autore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Smascherato il fotomontaggio con Mattarella, Minenna corre ai ripari e modifica il suo sito

