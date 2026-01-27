Roma | atti persecutori minacce e aggressioni contro 38enne due arresti a Carpineto

La presenza di atti persecutori e minacce a Roma ha portato all’arresto di due persone a Carpineto Romano. L’operazione dei Carabinieri, condotta in tempi rapidi, ha evidenziato l’importanza della vigilanza e dell’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare comportamenti illeciti. La notizia sottolinea l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.

I Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano hanno effettuato, nei giorni scorsi, un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di reato di due individui, nell’arco di meno di 24 ore. Entrambi sono gravemente indiziati del reato di atti persecutori nei confronti di una donna di 38 anni, di origini romene. Dettagli sugli Arresti. I provvedimenti restrittivi hanno riguardato un uomo di 47 anni, residente a Carpineto Romano, e una donna di 51 anni, di nazionalità romena, entrambi domiciliati nel comune lepino. In particolare, il 47enne ha reiteratamente offeso e insultato la vittima per futili motivi, e in un’occasione ha persino aggredito fisicamente la donna, causando lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni, come confermato dalla certificazione medica rilasciata dal personale sanitario dell’ospedale di Colleferro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

