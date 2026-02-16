Minacce a La Penna dopo Inter-Juve | denuncia

Federico La Penna ha deciso di denunciare le minacce ricevute dopo la partita Inter-Juve, che si è conclusa a San Siro. Le minacce sono arrivate sui social network, dove qualcuno ha scritto commenti intimidatori rivolti a lui. La situazione ha spinto l’arbitro a rivolgersi alle forze dell’ordine per tutelarsi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che chiedono maggiore sicurezza per gli arbitri durante e dopo le partite.

La partita è finita a San Siro, ma per Federico La Penna la domenica successiva è stata tutt'altro che serena. Dopo Inter-Juve, l'arbitro della sezione di Roma1 si è ritrovato al centro di una bufera social che ha superato ogni limite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara ha dedicato la giornata non tanto a rivedere gli episodi tecnici, quanto a tutelarsi. Il quotidiano racconta che la domenica post-San Siro "l'ha trascorso più che altro a riordinare le idee e raccogliere materiale per sporgere denuncia alla Polizia postale. Preoccupato, prima di tutto, per l'incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, viste le pesanti minacce di morte ricevute.