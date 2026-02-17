Milos Grecia | Boom di costruzioni a rischio ecosistema e identità culturale L’isola assediata dal turismo

A Milos, in Grecia, le nuove costruzioni aumentano rapidamente, minacciando l’ambiente naturale e l’identità locale. La causa principale è l’afflusso di turisti che spinge gli investimenti edilizi, spesso senza regole chiare. Gli operai lavorano senza sosta, modificando il paesaggio caratteristico dell’isola e mettendo a rischio le tradizioni. Un esempio concreto sono i numerosi cantieri aperti lungo le coste, dove sorgono hotel e complessi residenziali.

Milos, l’Isola Greca Assediata dal Cemento: Un Paradiso a Rischio. Milos, perla delle Cicladi, sta affrontando una trasformazione radicale. L’aumento incontrollato dell’edilizia, spinto da un turismo in crescita, minaccia il suo fragile ecosistema e la sua identità culturale, sollevando allarmi tra sindaci locali, osservatori e operatori del settore. Quello che un tempo era un rifugio per pochi, oggi rischia di diventare un’altra destinazione turistica standardizzata. Un Segreto Svelato: La Trasformazione di Milos. Fino a pochi anni fa, Milos era un’isola relativamente sconosciuta, frequentata da un pubblico attento alla ricerca di autenticità e tranquillità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nasce l’Ecosistema Culturale, un’iniziativa che coinvolge quattro Comuni vicini con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio locale.

Il turismo culturale in Puglia registra un avvio positivo nel 2026, con il Salento protagonista di una crescita significativa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.