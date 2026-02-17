M’illumino di Meno al Politecnico di Bari Rettorato spento e slogan sul risparmio energetico

Il Politecnico di Bari ha spento le luci del Rettorato e proiettato otto slogan sulla parete esterna per la Giornata nazionale del risparmio energetico, in risposta all’invito di “M’illumino di Meno 2026”. L’azione mira a sensibilizzare studenti e personale sull’importanza di ridurre il consumo di energia, coinvolgendo l’ateneo in un gesto simbolico. Durante l’evento, alcuni passanti si sono fermati per scattare fotografie, notando le scritte che invitano a usare meno luce e a risparmiare risorse.

Luci spente e messaggi sulla sostenibilità fino al 20 febbraio sulla facciata del nuovo Rettorato per sensibilizzare la comunità su stili di vita responsabili In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Politecnico di Bari ha aderito all'iniziativa "M'illumino di Meno 2026" spegnendo per due ore le luci del nuovo Rettorato e proiettando sulla parete esterna otto slogan dedicati alla sostenibilità ambientale. L'iniziativa, avviata il 16 febbraio, proseguirà ogni pomeriggio dalle 18 alle 20 fino al 20 febbraio. Gli slogan, proiettati su fondo verde e con tono diretto e imperativo, puntano a stimolare una riflessione consapevole sul risparmio energetico, sull'uso responsabile delle risorse e sulla tutela ambientale.