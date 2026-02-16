M’illumino di Meno | Giornata nazionale del Risparmio Energetico al Planetario

Il Planetario di Milano ha spento le luci il 16 febbraio, giorno in cui si svolge la Giornata M’illumino di Meno, per sensibilizzare sul risparmio energetico. La manifestazione, nata nel 2005 grazie a Rai Radio2 e alla trasmissione Caterpillar, invita le persone a ridurre il consumo di energia e a riflettere su uno stile di vita più sostenibile. Quest’anno, molte scuole e aziende si sono unite all’iniziativa e hanno partecipato spegnendo le luci per alcuni minuti.

PLANit, Associazione dei Planetari Italiani, di cui anche il Planetario Metropolitano fa parte, è diventata partner ufficiale di M'Illumino di Meno. L'evento è inoltre una preziosa occasione per accogliere adulti e bambini sotto le cupole dei planetari italiani per vivere un'esperienza culturalmente arricchente capace di suscitare fascino e meraviglia. 16 febbraio 2025 "Quanto è stellata la notte a Reggio Calabria?"Ore 19 Osservazione del Pianeta Giove dal piazzale del Planetario. Ore 19.30 visita guidata sotto la cupola del Planetario con simulazioni sugli effetti dell'inquinamento luminoso, a cura dello Staff.