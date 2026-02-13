Miles Kane porta il suo rock esplosivo a Roma e Milano nel 2026, con due concerti che promettono di infiammare i fan italiani. Il cantante britannico si esibirà sabato 21 febbraio ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio all’Orion di Roma, in un tour europeo che ha già attirato grande attenzione. La scelta di queste date nasce dalla richiesta crescente di biglietti, che ha spinto l’artista a confermare le date italiane in rapida successione. Un dettaglio che distingue questa tournée è l’uso di scenografie particolarmente elaborate, studiate per coinvolgere ancora di più il pubblico.

Cosa: Due imperdibili concerti live di Miles Kane per il suo tour europeo.. Dove e Quando: Sabato 21 febbraio ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio all’Orion di Roma.. Perché: L’artista britannico presenta dal vivo il nuovo album “Sunlight In The Shadows”, un concentrato di rock’n’roll psichedelico prodotto da Dan Auerbach.. Il panorama musicale della capitale e del capoluogo lombardo si prepara ad accogliere uno dei performer più carismatici e vibranti della scena rock contemporanea. Miles Kane, artista britannico dalla carriera eclettica e dalla presenza scenica travolgente, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in Italia per il 2026. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Miles Kane porta il suo rock esplosivo a Roma e Milano nel 2026

Approfondimenti su miles kane

Miles Kane arriva in Italia: il cantante britannico suonerà a Milano e Roma a febbraio 2026, con la band Basht.

Miles Kane, il cantante e chitarrista britannico noto per le sue performance energiche, arriva in Italia con due concerti.

Ultime notizie su miles kane

Argomenti discussi: Miles Kane in concerto - Eu & Uk Tour 2026; Miles Kane arriva in Italia; Miles Kane arriva in Italia: due date a febbraio 2026 tra Milano e Roma (con Basht. in opening); Miles Kane | il carismatico cantante e chitarrista britannico ai Magazzini Generali di Milano e all’Orion di Roma.

Miles Kane, il chitarrista britannico all'OrionIl carismatico cantante e chitarrista britannico Miles Kane arriva in Italia e a Roma. Domenica 22 febbraio sarà all’Orion, con opening act della band irlandese Basht. romatoday.it

MILES KANE due concerti in Italia a Milano e Roma [Info e Biglietti]Doppio appuntamento live per Miles Kane: sabato 21 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio all’Orion di Roma. newsic.it

MILES KANE, il chitarrista britannico arriva in Italia con due appuntamenti #mileskane: metal.it/note.aspx/9994… x.com

MILES KANE live in Italia con il nuovo album “Sunlight In The Shadows”: «Un disco che deve essere suonato dal vivo». QUI LINK a social e prevendita sicura leggi www.telecorriere.it - facebook.com facebook