Miles Kane arriva in Italia | due date a febbraio 2026 tra Milano e Roma con Basht in opening

Miles Kane arriva in Italia: il cantante britannico suonerà a Milano e Roma a febbraio 2026, con la band Basht. ad aprire i concerti. La sua chitarra, sempre presente sul palco, e l’attitudine rock’n’roll promettono due serate intense e piene di energia.

Chitarra sempre in primo piano, attitudine rock’n’roll e un’energia dal vivo che non lascia scampo: Miles Kane torna in Italia con due appuntamenti nel 2026, pronti a trasformarsi in altrettante serate ad alto voltaggio. Il carismatico cantante e chitarrista britannico sarà infatti in concerto sabato 21 febbraio ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio all’ Orion di Roma. Ad aprire entrambe le date ci sarà la band irlandese Basht. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Un nuovo tour per “Sunlight In The Shadows”. Le date italiane arrivano a pochi mesi dall’uscita del sesto album in studio di Kane, “Sunlight In The Shadows”, pubblicato lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Miles Kane, il cantante e chitarrista britannico noto per le sue performance energiche, arriva in Italia con due concerti.

