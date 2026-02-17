Milazzo Servizi | Nessun contratto autonomo garantiamo tutele e miglioramenti

Milazzo Servizi ha annunciato che non ci sono contratti autonomi e che garantisce tutele e miglioramenti ai propri lavoratori, rispondendo alle accuse dei sindacati. I rappresentanti dell’azienda affermano che le notizie diffuse dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti non rispecchiano la realtà delle attività svolte. In particolare, l’azienda sottolinea di aver implementato interventi concreti per migliorare le condizioni di lavoro, come l’introduzione di nuove modalità di formazione e di assistenza.

"Notizie non rispondenti al reale operato dell'Azienda". È con queste parole che il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Milazzo Servizi replica ai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti, che hanno proclamato lo stato di agitazione contestando anomalie nell'applicazione di contratto di lavoro autonomo e una riduzione del personale nel processo di internalizzazione dei servizi. I sindacati avevano denunciato "azioni che sembrano di un privato, non di una partecipata del Comune", contestando la scelta dell'Azienda Speciale nel passaggio dalle ditte uscenti alla società comunale.