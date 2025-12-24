Bomba day a Milazzo evacuazione obbligatoria e servizi speciali per cittadini e animali
Milazzo si prepara a vivere una mattinata di grande attenzione domenica 4 gennaio 2026, quando dalle ore 6:30 alle 7:30 tutti gli edifici ricadenti nella cosiddetta zona rossa dovranno essere evacuati. L’intervento riguarda la bonifica di un ordigno bellico rinvenuto in area privata in via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
