Milano vede i quarti di Champions League | Egonu si fa sentire ad Atene Danesi e Pietrini di spessore

Milano ha conquistato i quarti di finale della Champions League di volley femminile dopo aver battuto l’Olympiacos in trasferta, un risultato che ha sorpreso molti appassionati. Egonu ha dominato il campo ad Atene, dimostrando tutta la sua potenza e determinazione, mentre Danesi e Pietrini hanno mostrato un livello superiore, contribuendo con punti chiave. La squadra ha vinto facilmente, chiudendo l'incontro in soli 69 minuti di gioco.

Milano ha sconfitto l'Olympiacos con un secco 3-0 (25-20; 25-21; 25-17) nel playoff d'andata della Champions League di volley femminile, imponendosi al Melina Merkouri di Atene in appena 69 minuti di gioco. La compagine lombarda ha rispettato il pronostico della vigilia nella tana della formazione greca, già battuta per due volte nella fase a gironi e nuovamente avversaria nel primo turno a eliminazione diretta a causa di un regolamento rivedibile, che stila gli accoppiamenti in base al meccanismo della classifica combinata. Le rosablù hanno così compiuto il primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale, dove si affronterebbe la corazzata turca del VakifBank Istanbul allenato da coach Giovanni Guidetti: per proseguire la propria avventura nella massima competizione europea basterà conquistare un paio di set nel match di ritorno in programma il prossimo 25 febbraio (ore 20.