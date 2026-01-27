Egonu stampa il trentello Danesi tuona a suon di muri | Milano rimonta l’Olympiakos e si gioca il primato in Champions League

Milano ha ottenuto una vittoria significativa contro l’Olympiakos, consolidando la propria posizione nella Champions League di volley femminile. Con un risultato di 3-1, le ragazze di coach Giandomenico hanno dimostrato determinazione e solidità, mantenendo vive le speranze di primato nel girone. La sfida, giocata in trasferta ad Atene, ha evidenziato la competitività delle greche e l’importanza di ogni punto in una fase cruciale della competizione europea.

Milano ha sconfitto l’Olympiacos per 3-1 (25-27; 25-17; 25-17; 25-14) e ha così infilato la quarta vittoria nella Champions League di volley femminile: la trasferta al Melina Merkouri Rentis di Atene poteva sembrare semplice e invece nascondeva molte insidie perché la compagine greca si sta dimostrando decisamente più compativa del previsto, tanto da battere l’Eczacibasi Istanbul nel match d’andata e da rendere ancora più incerto l’andamento di questo raggruppamento della massima competizione europea. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono fatte beffare nel finale del primo parziale: sul 24-22, Terzoglou ha annullato un set-point e poi Egonu ha sbagliato in diagonale (24-22), Emmanoulidou e Abderrahim hanno firmato l’uno-due decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

