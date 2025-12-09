Bolide luminoso nei cieli dell' Emilia Romagna | fenomeno immortalato dalla webcam di Faenza-Bocche dei Canali
Un brillante bolide luminoso ha attraversato i cieli dell'Emilia Romagna, catturato dalla webcam di Faenza-Bocche dei Canali. Il fenomeno è stato condiviso sulla pagina Facebook Meteo-PedemontanaForlivese da Francesco Zannoni, offrendo agli appassionati un'impressionante visuale di un evento celeste straordinario.
Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook per Meteo-PedemontanaForlivese da Francesco Zannoni.
Alle 20:54 locali dell’8/12/2025 un #bolide molto luminoso è passato sul nord Italia, osservato da ben 16 camere PRISMA. Si è estinto a quota troppo alta (ca 60 km, dai primi dati) per portare frammenti al suolo, ma il fenomeno è stato spettacolare e avvistato d Vai su X
Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli di tutta Italia verso le 21:00 circa di oggi 8 Dicembre 2025 (forse una meteora Geminide). Ci sono giunte tantissime segnalazioni di avvistamenti (da nord a sud Italia). Niente panico, perché si tratta di un cosid - facebook.com Vai su Facebook
Il bolide dell’Immacolata squarcia a sorpresa il cielo nel nord Italia, spettacolari avvistamenti - In genere percepiamo da 1 a 3 minuti dopo la loro apparizione, in quanto il suono viaggia ad una velocità di circa 0,3 km/s e impiega più ... Come scrive virgilio.it