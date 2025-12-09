Bolide luminoso nei cieli dell' Emilia Romagna | fenomeno immortalato dalla webcam di Faenza-Bocche dei Canali

Un brillante bolide luminoso ha attraversato i cieli dell'Emilia Romagna, catturato dalla webcam di Faenza-Bocche dei Canali. Il fenomeno è stato condiviso sulla pagina Facebook Meteo-PedemontanaForlivese da Francesco Zannoni, offrendo agli appassionati un'impressionante visuale di un evento celeste straordinario.

 Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook per Meteo-PedemontanaForlivese da Francesco Zannoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

