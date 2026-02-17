Milano piace ma ancora non basta | Obiettivo | città internazionale

Milano attira sempre più persone, ma la città punta ancora a essere una metropoli internazionale. La crescente presenza di aziende e giovani provenienti da tutto il mondo spinge le autorità a cercare nuove strategie. Aggiungere servizi e infrastrutture è diventata una priorità per rendere Milano più aperta e competitiva.

Milano –  Città d’affari, laboratorio di idee. La vocazione alla cultura, all’industria, ma anche luogo di contraddizioni. Dalla fotografia di Milano che emerge dallo studio realizzato da Assolombarda e Milano&Partners, che traccia un confronto con grandi città del mondo (da Amsterdam a San Francisco, fino a Tokyo) presentato in Casa Italia alla Triennale, c’è luce, ma anche qualche ombra che, quest’anno, si fa più scura. I dati positivi che emergono da ’Your Next Milano 2026’ sono soprattutto quelli legati alla percezione. La città è presente nell’85% dei ranking mondiali e si classifica al 24° posto su 568 aree urbane per visibilità complessiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

