Geolier | Tifo Napoli ma il calcio non mi piace Re della città? Non potrei mai

Il rapper e cantautore partenopero, fidanzato di Chiara Frattesi, si è raccontato sul palco del Vanity Fair Stories 2025. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Geolier: “Tifo Napoli, ma il calcio non mi piace. Re della città? Non potrei mai”

"JAMM" e Geolier in sottofondo: Noa Lang sempre più napoletano #SSCNapoli #Lang #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Geolier si confessa al Vanity Fair Stories 2025 : «Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo, ma non seguo il calcio. Lo spritz azzuro? Non bevo. A Napoli per tutti sono solo ... - Il cantautore napoletano ha raccontato come vede la città che ama di più al mondo e quali sono le sue passioni al Vanity Fair Stories 2025, dove era in dialogo con il regista Mario Martone ... Riporta vanityfair.it

Calcio: via speaker stadio, Geolier non collaborerà con Napoli - Geolier ha rinunciato alla sua nuova direzione artistica allo stadio Maradona di Napoli con la sua società Golden Boys. Segnala ansa.it

Daniele Decibel Bellini resta lo speaker del Napoli, accordo trovato tra Aurelio De Laurentiis e Geolier: ecco cosa è successo - Il microfono dello stadio Maradona non cambia voce: resterà nelle mani di Daniele «Decibel» Bellini, lo storico speaker che da 15 anni accompagna le partite del Napoli scandendo i nomi dei calciatori ... Segnala leggo.it