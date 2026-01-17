A Milano la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo Obiettivo | rafforzare il ruolo dell’Italia

A Milano si svolge la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, ospitato presso il Palazzo del Ghiaccio. L’evento, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT, si propone di rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore turistico internazionale. Un’occasione di confronto e approfondimento per sostenere lo sviluppo sostenibile e valorizzare le eccellenze del nostro Paese.

Torna il Forum Internazionale del Turismo, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Location suggestiva sarà il Palazzo del Ghiaccio di Milano, che accoglierà l’evento promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT S.p.A., in programma venerdì 23 e sabato 24 gennaio. “Il Forum Internazionale del Turismo – spiga il Mit che annuncia tra i moderatori anche il giornalista Nicola Porro – si conferma così un momento centrale di confronto e proposta sulle politiche pubbliche per il settore, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come destinazione capace di coniugare crescita economica, sostenibilità, qualità dell’offerta e valorizzazione dei territori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

