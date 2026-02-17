Milano Palazzo Taverna cambia proprietario | possibile trasloco per gli inquilini fra cui Galliani

Il proprietario di Palazzo Taverna, un edificio storico nel cuore di Milano, ha deciso di vendere l’immobile, provocando l’incertezza tra gli inquilini, tra cui figura anche Adriano Galliani. La notizia si è diffusa rapidamente dopo l’annuncio della vendita, lasciando supporre che potrebbe esserci un possibile sfratto. La prospettiva di un trasloco si fa più concreta, considerando anche le tempistiche e le recenti pratiche di vendita.

Palazzo Taverna Medici del Vascello, storico edificio milanese tra via Montenapoleone e via Manzoni, ha di recente cambiato proprietario, e i suoi inquilini (fra cui spiccano nomi illustri) rischiano di doversi trasferire. Illustri, sì, perché fra loro c'è anche un gigante come Adriano Galliani, uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano, uno dei massimi artefici delle fortune calcistiche del Milan. A partire dal 2022, infatti, lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi aveva affittato un lussuoso appartamento all'interno del palazzo.

Milano, milionario brasiliano acquista Palazzo Taverna. Gli inquilini (tra cui Galliani) vanno via?Un milionario brasiliano ha comprato Palazzo Taverna a Milano, causando preoccupazioni tra gli inquilini, tra cui l'ex dirigente rossonero Galliani.

Palazzo storico di Milano venduto per 52 milioni: fra gli inquilini GallianiIl palazzo storico di Milano, noto come Taverna Medici del Vascello, è stato venduto per 52,5 milioni di euro.

