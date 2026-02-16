Milano milionario brasiliano acquista Palazzo Taverna Gli inquilini tra cui Galliani vanno via?

Un milionario brasiliano ha comprato Palazzo Taverna a Milano, causando preoccupazioni tra gli inquilini, tra cui l'ex dirigente rossonero Galliani. La cifra investita supera i 50 milioni di euro, e ora si parla di possibili cambiamenti nelle locazioni, anche se al momento nessuno è stato sfrattato. La proprietà ha promesso di rispettare i contratti attuali, ma si fanno ipotesi su eventuali rinnovi prossimi.

Lo storico Palazzo Taverna Medici del Vascello, in via Bigli in pieno centro a Milano, tra via Montenapoleone e via Manzoni, ha da poco cambiato proprietà e i suoi inquilini rischiano di dover traslocare. Tra loro c'è anche Adriano Galliani che dal 2022 ha in affitto un appartamento all'interno dell'edificio che ha un forte legame con la storia della città. Il palazzo, composto da 8 appartamenti su 3 piani, con 169 mq di rimesse e cantine, fino alla fine del 2025 era della marchesa Rossella Manzone, di 68 anni, che l'aveva ereditato nel 2023. Il nuovo proprietario, che l'ha acquistato per 52,5 milioni di euro, è José Auriemo Neto, un imprenditore brasiliano.