Palazzo storico di Milano venduto per 52 milioni | fra gli inquilini Galliani

Il palazzo storico di Milano, noto come Taverna Medici del Vascello, è stato venduto per 52,5 milioni di euro. La vendita si è conclusa perché il precedente proprietario ha deciso di cedere l’immobile dopo aver ricevuto un’offerta allettante. Tra gli inquilini dell’edificio spicca il nome di Galliani, ex dirigente del Milan, che ha a lungo vissuto in uno degli appartamenti. La transazione rappresenta un investimento importante nel centro della città, dove l’immobile si trova vicino a piazza Duomo.

Milano, un palazzo storico cambia proprietario: 52,5 milioni per Palazzo Taverna Medici del Vascello. Un gioiello del centro di Milano, Palazzo Taverna Medici del Vascello in via Bigli, è stato venduto per 52,5 milioni di euro all'imprenditore brasiliano José Auriemo Neto. L'operazione, conclusa nei mesi scorsi, coinvolge anche l'attuale senatore di Forza Italia, Adriano Galliani, che dovrà lasciare l'immobile entro giugno 2026. La compravendita segna un nuovo capitolo per questo edificio storico, testimone delle Cinque Giornate di Milano e simbolo del Risorgimento. Il palazzo Taverna a Milano è stato venduto a José Auriemo Neto, un imprenditore brasiliano, per 52,5 milioni di euro. Palazzo storico di Milano venduto per 52,5 milioni a un miliardario brasiliano: ecco chi l'acquierente José Auriemo Neto. Adriano Galliani tra gli inquilini costretti ad andarsene. Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, e l'immobiliarista Davide Bizzi nella cordata di investitori. La proprietaria era la marchesa ... Imprenditore brasiliano compra un palazzo storico di Milano per 52 milioni. AGI - L'imprenditore brasiliano José Auriemo Neto, 49 anni, ha acquistato Palazzo Taverna Medici del Vascello, uno storico edificio nel cuore di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera.