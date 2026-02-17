Milano-Cortina Trump pronto al blitz per la finale dell’hockey
Donald Trump si prepara a volare in Italia se gli Stati Uniti raggiungeranno la finale di hockey maschile, che si disputerà domenica 22 febbraio a Milano. La possibile visita dell’ex presidente arriva dopo aver seguito con attenzione le prestazioni della squadra americana nelle ultime partite. La partita si svolgerà all’interno dell’impianto di Santa Giulia, situato nel quartiere di Brescia, e potrebbe attirare numerosi tifosi e media da tutto il mondo.
Nel caso di qualificazione della nazionale Usa alla finale del torneo di hockey maschile, Donald Trump potrebbe effettuare un blitz in Italia per assistere alla partita per la medaglia d’oro, che si terrà domenica 22 febbraio nell’impianto di Santa Giulia a Milano. Lo hanno confermato all’ Agi fonti della Federazione mondiale di hockey: se ne saprà di più venerdì 20 febbraio, quando si giocheranno le due semifinali: in caso di successo nei quarti (contro la vincente del playoff Svezia-Lettonia), gli Stati Uniti dovrebbero incontrare il Canada. Tifosi statunitensi all’Arena Santa Giulia di Milano (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
