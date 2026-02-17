Donald Trump potrebbe sbarcare a Milano per la finale del torneo olimpico di hockey ghiaccio, in programma domenica alle 14.10 all'arena di Santa Giulia, qualora a giocarsi l'oro ci fossero gli Stati Uniti. Cosa peraltro probabile, anche se siamo ancora ai quarti di finale, con Team Usa che attende di sapere se sfiderà Lettonia o Svezia. L'inquilino della Casa Bianca, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, dovrebbe arrivare a Milano direttamente domenica, per poi recarsi all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura. Potrebbe trattarsi di un blitz di poche ore, anche se non è invece escluso che il presidente americano tocchi terra in Italia con il suo Air Force One sin da sabato sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Donald Trump è arrivato a Milano per sostenere la squadra di hockey degli Stati Uniti, che potrebbe arrivare in finale.

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano per la finale di hockey, una possibilità che si fa sempre più concreta, anche se il suo arrivo resta ancora avvolto nel mistero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Blitz di Trump a Milano per la finale dell'hockey? Autorità allertate; Sfida con l'Iran, ecco perché Trump raddoppia e accelera; Perché una seconda portaerei americana in Medio Oriente rende possibile il blitz contro Teheran; Bibi spinge gli Usa al blitz in Iran, ma Trump lo gela: No, si negozia.

Il blitz di Trump in Venezuela allontana la pace (già difficile) in Ucraina. Il giudizio dei diplomaticiMassolo, Minuto Rizzo, Tocci, Pontecorvo analizzano l’assalto a Caracasa e la deposizione e l’arresto di Maduro: questi sono gli esiti del vetice di Anchorage. Gli effetti sull'Europa | Controllo del ... milanofinanza.it

Arriva lo smartphone di Trump? Il nuovo annuncio: Uscirà il mese prossimo. Via la scritta Made in UsaIl primo smartphone marchiato Donald Trump si farà e arriverà il mese prossimo, ma con un forte rincaro di prezzo e senza più la dicitura Made in Usa. A confermarlo sono due dirigenti di Trump ... blitzquotidiano.it

Bibi spinge gli Usa al blitz in Iran, ma Trump lo gela: “No, si negozia” facebook