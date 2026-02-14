La censura alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 in gara solo 13 atleti russi e 7 bielorussi vietata bandiera e obbligo scritta Individuale Neutrale

La decisione di vietare la bandiera russa e bielorussa alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 deriva dalla richiesta di mantenere la neutralità degli atleti provenienti da quei paesi. Solo 13 atleti russi e 7 bielorussi gareggiano in questa edizione, tutti sotto la scritta “Individuale Neutrale”. Questa scelta limita la rappresentanza ufficiale dei nazioni e obbliga gli atleti a competere senza simboli patriottici. La restrizione riguarda anche l’uso di bandiere e inni nazionali durante le competizioni.