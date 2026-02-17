Milano Cortina pattinaggio di velocità | azzurri oro nell' inseguimento a squadre
L’Italia ha conquistato la sua ventiquattresima medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie al successo nel pattinaggio di velocità, nell’inseguimento a squadre. La squadra azzurra ha superato gli avversari in una gara combattuta, portando a casa l’oro dopo aver mantenuto un ritmo intenso per tutta la durata della finale. Un risultato che ha sorpreso gli appassionati, considerando le condizioni difficili e il freddo pungente sulla pista.
Arriva dal pattinaggio di velocità e dall’inseguimento a squadre, la 24a medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti erano già certi di averla conquistata con quella vittoria sull'Olanda nelle semifinali e, ora, ne conoscono anche il colore. Si tratta di uno strepitoso oro, che bissa quello ottenuto nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi. Gli azzurri lo ottengono in rimonta, dopo essersi ritrovati anche a inseguire gli Stati Uniti di sei decimi: esattamente com'era successo nel quarto di finale tra le due nazionali, però, Ghiotto e compagni si impongono sui rivali nella seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida super: oro bis nei 5000
