Milano è d' oro per gli azzurri del pattinaggio nell' inseguimento a squadre
L’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre maschile nel pattinaggio di velocità a Milano, che ha ospitato le Olimpiadi invernali. La vittoria è arrivata grazie a una performance brillante della squadra italiana, che ha battuto la concorrenza con uno scatto finale deciso. La gara si è svolta sulla pista di via Palmiro Togliatti, davanti a migliaia di spettatori entusiasti.
Medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali. L'impresa azzurra contro gli Usa L'Italia conquista la medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali. La gara che ha decretato gli azzurri campioni olimpici è andata in scena martedì 17 febbraio al Milano Speed Skating Stadium. L'impresa è firmata dal terzetto composto Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La loro è la 24esima medaglia conquistata dall’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri hanno chiuso la finale davanti agli Stati Uniti staccati di 4"51.🔗 Leggi su Milanotoday.it
