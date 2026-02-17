Oggi, gli atleti italiani tornano in gara ai Giochi di Milano Cortina 2026, spinti dalla voglia di conquistare nuove medaglie. La causa è la volontà di migliorare i risultati ottenuti finora, in un giorno ricco di appuntamenti sportivi. In particolare, il curling femminile affronta il Giappone, mentre il team maschile di velocità si sfida nell’inseguimento a squadre. La giornata si preannuncia intensa e piena di emozioni.

(Adnkronos) – L’Italia sogna nuove medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, gli atleti azzurri tornano in pista ai Giochi invernali – in diretta tv e streaming – con il curling femminile, che sfida il Giappone, il pattinaggio di velocità con l’inseguimento a squadre maschile e le altre gare di giornata, che potrebbero regalare nuovi podi per impreziosire un medagliere che al momento vede l’Italia al secondo posto con 23 medaglie, record assoluto, dietro la Norvegia. Nella serata di ieri è arrivata la 23esima medaglia per l’Italia: il bronzo nel big air di sci freestyle di Flora Tabanelli, primo podio olimpico degli azzurri nello sci acrobatico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie alle Olimpiadi – Diretta

La squadra femminile di biathlon italiana si prepara con convinzione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Oggi, a Milano-Cortina, Fontana e Tabanelli scendono in pista per le gare di sci alpino, mentre l’Italia spera di conquistare nuove medaglie.

#MilanoCortina2026, l'ingresso dell'Italia alle Olimpiadi invernali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.