Milano-Cortina 2026 | Fontana Tabanelli e sci alpino in pista l’Italia cerca nuove medaglie oggi

Oggi, a Milano-Cortina, Fontana e Tabanelli scendono in pista per le gare di sci alpino, mentre l’Italia spera di conquistare nuove medaglie. La decima giornata delle Olimpiadi invernali vede gli atleti italiani affrontare sfide decisive, con le competizioni che attirano l’attenzione di molti appassionati. Fontana punta a migliorare il suo risultato precedente, mentre Tabanelli cerca di sorprendere nella discesa libera.

Milano-Cortina 2026: L’Italia alla Caccia di Nuovi Successi, Fontana e Tabanelli Protagoniste. Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con la decima giornata di competizioni che promette emozioni e possibili medaglie per l’Italia. Oggi, lunedì 16 febbraio, gli atleti azzurri saranno in gara in diverse discipline, dallo sci alpino allo short track, passando per il big air e il bob, con occhi puntati su Arianna Fontana e Flora Tabanelli. Sci Alpino: Slalom Maschile e la Squadra Azzurra all’Attacco. Lo sci alpino apre la giornata con la prima manche dello slalom maschile. Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer si preparano ad affrontare un percorso tecnicamente impegnativo, con l’obiettivo di conquistare una medaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi, a causa delle intense gare di bob, pattinaggio e salto con gli sci, Milano e Cortina hanno visto le prime medaglie delle Olimpiadi invernali 2026.

Questa mattina a Milano e Cortina le competizioni olimpiche sono riprese con tante gare in programma.

