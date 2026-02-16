Milano-Cortina 2026 | Fontana Tabanelli e sci alpino in pista l’Italia cerca nuove medaglie oggi
Oggi, a Milano-Cortina, Fontana e Tabanelli scendono in pista per le gare di sci alpino, mentre l’Italia spera di conquistare nuove medaglie. La decima giornata delle Olimpiadi invernali vede gli atleti italiani affrontare sfide decisive, con le competizioni che attirano l’attenzione di molti appassionati. Fontana punta a migliorare il suo risultato precedente, mentre Tabanelli cerca di sorprendere nella discesa libera.
Milano-Cortina 2026: L’Italia alla Caccia di Nuovi Successi, Fontana e Tabanelli Protagoniste. Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con la decima giornata di competizioni che promette emozioni e possibili medaglie per l’Italia. Oggi, lunedì 16 febbraio, gli atleti azzurri saranno in gara in diverse discipline, dallo sci alpino allo short track, passando per il big air e il bob, con occhi puntati su Arianna Fontana e Flora Tabanelli. Sci Alpino: Slalom Maschile e la Squadra Azzurra all’Attacco. Lo sci alpino apre la giornata con la prima manche dello slalom maschile. Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer si preparano ad affrontare un percorso tecnicamente impegnativo, con l’obiettivo di conquistare una medaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Milano-Cortina 2026: Prime Medaglie Assegnate! Bob, Pattinaggio e Salto con gli Sci Oggi in Pista.
Oggi, a causa delle intense gare di bob, pattinaggio e salto con gli sci, Milano e Cortina hanno visto le prime medaglie delle Olimpiadi invernali 2026.
Milano-Cortina 2026: Biathlon, Sci e Hockey, oggi in campo per nuove medaglie e finali emozionanti.
Questa mattina a Milano e Cortina le competizioni olimpiche sono riprese con tante gare in programma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli Italian Gladiators conquistano l’Arena, Arianna Fontana eguaglia Armin Zöggeler con sei Giochi consecutivi a medaglia: Mi rende davvero orgogliosa • Short Track; Short Track, Milano Cortina 2026: epocale argento per Arianna Fontana; Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è nella storia: 13esima medaglia olimpica; Arianna Fontana argento pazzesco nei 500 metri: è record, 13 medaglie olimpiche!.
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Fontana a caccia di un’altra medagliaGiorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 16 febbraio, con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Milano Cortina, le gare di oggi: dallo sci allo short track con Fontana, orari e dove vedere gli azzurri(Adnkronos) – Decimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, l’Italia va a ... cremonaoggi.it
Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi facebook
Preservativi 'sold out' a Milano Cortina 2026, ecco nuove scorte per atleti x.com