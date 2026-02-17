Milano Cortina le gare di domani | dallo slalom femminile allo short track con Sighel orari e dove vedere gli azzurri

Il mercoledì 18 febbraio, a Milano Cortina 2026, gli atleti italiani scendono in pista per tentare di conquistare nuove medaglie, dopo il successo nel pattinaggio di velocità. La giornata si apre con lo slalom femminile di sci alpino, seguito dalle gare di short track con Sighel. Gli orari delle competizioni sono stati pubblicati e i tifosi potranno seguire le gare sia in tv che online.

(Adnkronos) – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Domani, mercoledì 18 febbraio, gli italiani tornano in gara per dare la caccia a nuove medaglie, dopo lo straordinario oro nel pattinaggio di velocità inseguimento a squadre. Occhi puntati sullo slalom femminile, ma anche sullo short track in serata. Ecco orario, programma e dove vedere gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi invernali. 9.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud 9.45 sci di fondo – Team sprint tl femminile, qualificazioni (Caterina GanzIris De Martin Pinter)