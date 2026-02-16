Milano Cortina le gare di oggi | dallo sci allo short track con Fontana orari e dove vedere gli azzurri

Oggi, lunedì 16 febbraio, le gare di Milano Cortina 2026 si svolgono nel decimo giorno di competizioni, con gli azzurri impegnati nello sci e nello short track. La giornata si presenta intensa, con orari e dirette televisive già fissate per seguire le imprese degli atleti italiani. Dopo il record di medaglie conquistate ieri, gli sportivi italiani cercano di ripetersi, puntando a nuovi successi sul ghiaccio e sulla neve.

(Adnkronos) – Decimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, l'Italia va a caccia di nuove medaglie ai Giochi, dopo il record di podi in una singola edizione della rassegna a cinque cerchi battuto nella giornata di ieri. Per gli azzurri, speranze di medaglia sullo sci alpino, nello slalom.