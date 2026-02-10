Milano Cortina le gare di oggi | da Constantini-Mosaner allo short track orari e dove vedere gli azzurri

Oggi a Milano Cortina si svolge il quarto giorno di gare ai Giochi Olimpici invernali. Gli atleti italiani, tra cui i rappresentanti dello short track e altri sport, si preparano a scendere in pista per conquistare nuove medaglie. Gli occhi sono puntati sui nostri, pronti a fare il tifo e seguire da vicino le competizioni.

(Adnkronos) – Quarto giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 10 febbraio, i Giochi Olimpici invernali continuano con tanti azzurri impegnati, a caccia di nuove medaglie. Dal curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto) allo short track con la staffetta mista (Arianna Fontana tra le protagoniste), ecco tutte le gare di giornata, gli italiani impegnati e dove vedere le competizioni in tv e streaming. 9.08 slittino – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6 (RiederKainzwaldner, NaglerMalleier) 9.15 sci di fondo – Sprint femminile tc, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa) 9. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.

Oggi gli azzurri scendono in pista a Milano e Cortina per i primi eventi dei Giochi Invernali.

