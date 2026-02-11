Milano Cortina 2026 gli sport del ghiaccio azzurri sul podio in 4 discipline | è storia

A quattro giorni dalla Cerimonia d’Apertura, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 segnano subito un record. Gli sport del ghiaccio azzurri salgono sul podio in quattro discipline diverse, portando a casa medaglie importanti. È un inizio promettente per la squadra italiana, che dimostra di essere all’altezza delle aspettative.

MilanoCortina – A soli quattro giorni dalla Cerimonia d’Apertura, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano già di diritto nella storia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Quando manca infatti ancora una parte significativa di competizioni alla conclusione dei Giochi, l’Italia del ghiaccio ha già centrato il suo grande obiettivo della vigilia: una medaglia in ben quattro delle cinque discipline del ghiaccio presenti nel programma olimpico, traguardo senza precedenti e che migliora il primato di tre discipline stabilito a Pechino 2022. Dopo l’oro di Lollobrigida (leggi qui) e il bronzo di Lorello nel pattinaggio di velocità su pista lunga (leggi qui), arricchiti domenica dal bronzo nel team event di pattinaggio di figura, si sono infatti aggiunti l’oro della staffetta mista di short track (leggi qui) e il bronzo nel doppio misto di curling (leggi qui).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo e già fanno parlare di sé.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato la squadra di 87 atleti convocati per Milano Cortina, con 47 uomini e 40 donne.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport olimpici: neve e ghiaccio al centro dell'Italia

Argomenti discussi: I momenti salienti di sabato ai Giochi di Milano Cortina 2026; Le ultime cose da sapere prima della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Le stelle da seguire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio.

