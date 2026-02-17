Francesca Lollobrigida, atleta e madre, ha suscitato polemiche perché il suo ruolo di mamma sembra aver attirato più attenzione dei risultati sportivi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La presenza del suo bambino durante le competizioni ha scatenato reazioni contrastanti, con alcuni che criticano la sua scelta di portarlo con sé. La discussione si accende soprattutto tra chi pensa che il successo delle atlete debba restare fuori dalle polemiche sulla vita privata.

Ecco, questa cosa dell’atleta supermamma, in riferimento a Francesca Lollobrigida e al suo esuberante figlioletto, ha rotto le scatole. Non per Francesca, non per il suo simpatico pargoletto, ma per l’ideologia traboccante, debordante, fastidiosa, che è scaturita da quelle immagini. In omaggio a un femminismo didascalico e anacronistico si è scritto e detto che l’atleta va separata dalla sua maternità. Si è arrivati a sostenere che se Francesca Lollobrigida è stata criticata, ciò è avvenuto perché l’eroismo sportivo è stato fino a oggi modellato su campioni maschi. Qualcuno ha pure rispolverato il fascismo che proibiva alle donne gli allenamenti perché le voleva tutte mamme obbedienti al patriarcato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, care femministe: giù le mani dai successi delle azzurre

