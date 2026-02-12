Dopo l’ultima gara a Milano-Cortina, il gesto di Pietro Sighel ha scatenato molte polemiche. L’azzurro si è fermato in retromarcia sul traguardo, un’azione che alcuni hanno definito “arrogante” da Sports Illustrated. La scena ha diviso gli appassionati, tra chi critica l’atteggiamento e chi difende la spontaneità del gesto. Ora si aspetta una reazione o una spiegazione da parte del atleta.

«L’esultanza più arrogante». Così Sports Illustrated ha definito la frenata in retromarcia di Pietro Sighel sul traguardo della staffetta mista. Aggiungendo che l’azzurro potrebbe diventare «uno dei più grandi cattivi dei Giochi». Ebbene? Ben venga. Se il prezzo per l’immortalità sportiva è questo, paghiamolo volentieri. Perché lo sport di massimo livello è fatto anche, e soprattutto, di questo. Cattiveria agonistica, euforia brutale, pura e semplice arroganza sportiva. Quella che ti fa sentire invincibile quando, effettivamente, lo sei. Solo un mese fa, persone vicino a Sighel lo descrivevano come rammaricato per il silenzio assordante attorno agli sport invernali e al suo short track, una disciplina che definiva «spettacolare e imprevedibile» ma che il grande pubblico ignorava anche alla vigilia di un’Olimpiade in casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, ma quale arroganza: giù le mani da super Sighel

Approfondimenti su Milano Cortina

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono al centro di discussioni, tra cui le polemiche sui biglietti e le possibili difficoltà per le famiglie.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo; Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo; Milano e Cortina, ma pure Bormio, Livigno, Anterselva e Val di Fiemme; Milano Cortina 2026: guida completa ai 16 sport in programma.

Come le Olimpiadi invernali sono arrivate a Milano e a CortinaLe Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico ... ilpost.it

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 13Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com