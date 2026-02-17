Milano-Cortina Buonfiglio | Se non vinci non sei protagonista

Il presidente del Coni, intervenuto ieri alla Triennale di Milano in occasione della presentazione del report Your Next Milano 2026, esalta il modello sportivo italiano dopo il record di medaglie superato a Milano-Cortina 2026. «Siamo condannati a vincere», dice Buonfiglio, rivendicando l’impatto economico, sociale e internazionale dei Giochi.. Gli azzurri hanno eclissato i trionfi di Lillehammer, con ori in discipline prestigiose come lo sci alpino. Ma una fetta (statistica) dei meriti si deve anche all’allargamento della kermesse a gare «creative».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

Milano-Cortina rappresenta un importante evento sportivo e culturale per l’Italia.

