Milano-Cortina Buonfiglio | Se non vinci non sei protagonista
Il presidente del Coni, Giovanni Buonfiglio, ha criticato chi partecipa ai Giochi di Milano-Cortina senza puntare alla vittoria. Durante l’evento alla Triennale di Milano, ha sottolineato che senza il desiderio di vincere, non si può essere protagonisti. Buonfiglio ha anche ricordato che il modello sportivo italiano si distingue per l’impegno e i risultati, come dimostrano le oltre 200 medaglie conquistate finora a Milano-Cortina.
Il presidente del Coni, intervenuto ieri alla Triennale di Milano in occasione della presentazione del report Your Next Milano 2026, esalta il modello sportivo italiano dopo il record di medaglie superato a Milano-Cortina 2026. «Siamo condannati a vincere», dice Buonfiglio, rivendicando l’impatto economico, sociale e internazionale dei Giochi.. Gli azzurri hanno eclissato i trionfi di Lillehammer, con ori in discipline prestigiose come lo sci alpino. Ma una fetta (statistica) dei meriti si deve anche all’allargamento della kermesse a gare «creative».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Milano-Cortina: Buonfiglio, ‘a Cortina Mosaner e Brignone e a Milano Pellegrino e Fontana
Milano-Cortina: Buonfiglio, ‘tedofori? Coni ha scelto quelli sua competenza, 5 porterò fiaccola a Milano'
Milano-Cortina rappresenta un importante evento sportivo e culturale per l’Italia.
Olimpiadi, Buonfiglio: Italia protagonista in 9 discipline, siamo una potenza sportiva
Argomenti discussi: Milano-Cortina, Buonfiglio: Noi esempio per il mondo; Buonfiglio e il record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina: Emozionato per le vittorie delle donne. Mattarella ha aspettato lo slittino fino alle 23; Olimpiadi Milano Cortina, Buonfiglio: 'Continuiamo così, non facciamo calcoli'. Video; Olimpiadi, il presidente del Coni Buonfiglio: Ho fatto Milano Cortina in 3 ore e 20. Spero non arrivi la multa.
Milano-Cortina, Buonfiglio: Noi esempio per il mondoRoma, 16 feb. (askanews) – Le Olimpiadi diffuse come modello per il futuro. È ... msn.com
Luciano Buonfiglio esalta l’Italia a Milano Cortina 2026: La cultura sportiva italiana sta prendendo piedeNon può che essere raggiante Luciano Buonfiglio. Il Presidente del CONI nella giornata odierna ha commentato a Casa Italia i risultati incredibili che sta ... oasport.it
Milano-Cortina: programma delle gare e le medaglie di oggi 17 febbraio Link nei commenti facebook
Milano-Cortina, il programma di oggi, martedì 17 febbraio Freestyle, pattinaggio di velocità, curling e bob #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com