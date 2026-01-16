Milano-Cortina | Buonfiglio ‘tedofori? Coni ha scelto quelli sua competenza 5 porterò fiaccola a Milano'
Milano-Cortina rappresenta un importante evento sportivo e culturale per l’Italia. La scelta dei tedofori, annunciata dal Coni, riflette la volontà di valorizzare i campioni olimpici che hanno scritto la storia dello sport italiano. Il coinvolgimento di individualità di rilievo contribuisce a mantenere alta l’attenzione su questa prestigiosa manifestazione, sottolineando l’importanza di un’identità nazionale unita e orgogliosa.
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Tedofori di Milano-Cortina? Io sono sempre ottimista e positivo, vuol dire che abbiamo tantissimi campioni olimpici nella nostra storia. Anche io ho partecipato alla call con il ministro Salvini, il ministro Abodi, Malagò e Varnier ma nessuno a me ha fatto la domanda sul perchè qualcuno è rimasto escluso. Il Coni ha scelto quelli di sua competenza. Il compito del Coni era individuare i due atleti ad Olimpia e abbiamo scelto Stefania Belmondo e Armin Zeoggeler. Poi abbiamo individuato i due atleti per Atene Filippo Ganna e Jamine Paolini, poi per la prima volta nella storia il sottoscritto ha chiesto alla presidente del Cio di avere quattro portabandiera ai Giochi perché abbiamo Milano e Cortina, abbiamo individuati i quattro con i quali siamo andati a ritirare insieme la bandiera dal presidente della Repubblica al quale ho detto ‘è stata una delle scelte più difficili, abbiamo fatto uno screening in base al curriculum'”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Buonfiglio: "Sogno che fiaccola ci renda ancora più uniti e coesi"
Leggi anche: Milano-Cortina, fiaccola in Italia: Paltrinieri aprirà la staffetta, anche Polonara tra i tedofori
Milano-Cortina: Buonfiglio, ‘tedofori? Coni ha scelto quelli sua competenza, 5 porterò fiaccola a Milano' - Io sono sempre ottimista e positivo, vuol dire che abbiamo tantissimi campioni olimpici ... iltempo.it
MILANO-CORTINA - Buonfiglio: "Il Coni ha scelto i tedofori di sua competenza" - Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'ottava assemblea di avvio anno sociale dell'Us Acli: l Coni ha sbagliato sui tedofori di Milano Cortina? napolimagazine.com
Milano Cortina, Buonfiglio: 'Coni ha scelto i tedofori di sua competenza' - Partiamo da una considerazione, se nasce questa polemica vuol dire che ne abbiamo tanti di campioni olimpici. ansa.it
Milano-Cortina 2026: la politica si indigna per l’Uomo Gatto, ma non per i miliardi di perdite. Riporto l'ottima riflessione di Lorenzo Vendemmiale sul Fatto Quotidiano, che condivido interamente. "La fiamma olimpica negata ai grandi campioni dello sport azzurr - facebook.com facebook
Federica #Brignone e il sogno Olimpiadi #MilanoCortina: "Non so se ci sarò..." x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.