Milano-Cortina rappresenta un importante evento sportivo e culturale per l’Italia. La scelta dei tedofori, annunciata dal Coni, riflette la volontà di valorizzare i campioni olimpici che hanno scritto la storia dello sport italiano. Il coinvolgimento di individualità di rilievo contribuisce a mantenere alta l’attenzione su questa prestigiosa manifestazione, sottolineando l’importanza di un’identità nazionale unita e orgogliosa.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Tedofori di Milano-Cortina? Io sono sempre ottimista e positivo, vuol dire che abbiamo tantissimi campioni olimpici nella nostra storia. Anche io ho partecipato alla call con il ministro Salvini, il ministro Abodi, Malagò e Varnier ma nessuno a me ha fatto la domanda sul perchè qualcuno è rimasto escluso. Il Coni ha scelto quelli di sua competenza. Il compito del Coni era individuare i due atleti ad Olimpia e abbiamo scelto Stefania Belmondo e Armin Zeoggeler. Poi abbiamo individuato i due atleti per Atene Filippo Ganna e Jamine Paolini, poi per la prima volta nella storia il sottoscritto ha chiesto alla presidente del Cio di avere quattro portabandiera ai Giochi perché abbiamo Milano e Cortina, abbiamo individuati i quattro con i quali siamo andati a ritirare insieme la bandiera dal presidente della Repubblica al quale ho detto ‘è stata una delle scelte più difficili, abbiamo fatto uno screening in base al curriculum'”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

