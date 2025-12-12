Milano-Cortina | Buonfiglio ‘a Cortina Mosaner e Brignone e a Milano Pellegrino e Fontana

Il 12 dicembre 2025, alle ore 12.12, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha ufficializzato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, annunciando i nomi degli atleti che rappresenteranno l'Italia durante la cerimonia di apertura.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Alle 12.12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha voluto annunciare i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. “I quattro portabandiera saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana”, ha annunciato Buonfiglio. "Oggi è un giorno importante ed ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell'armonia e della ciclicità, sono 12 i sono mesi, le ore, e i segni zodiacali, ma la parola che mi sta più a cuore è l'armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it