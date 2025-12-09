Gli italiani settimi al mondo per ricerche su Pornhub A Milano vola OnlyFans
Hanno per lo più tra i 18 e i 24 anni, si collegano dallo smartphone e cercano principalmente video 'Made in Italy'. Questo lo stato dell'arte del porno online registrato da Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell'intrattenimento per adulti, nel suo report annuale 2025 Year in Review. Il 12 novembre scorso i portali hard sono obbligati a verificare la maggiore età degli utenti. Tuttavia, come spiegato dall'Agcom, i siti porno che non hanno sede giuridica in Italia avranno altri tre mesi di tempo per adeguarsi. Nel frattempo, l'Italia conferma una presenza significativa sulla piattaforma nera e arancione, posizionandosi al 7° posto tra i paesi con più traffico globale, una posizione in più rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
