Milano Cortina 2026 Team Pursuit nella storia | Ghiotto Giovannini e Malfatti sono campioni olimpici

Il trio Ghiotto, Giovannini e Malfatti ha vinto l’oro nel Team Pursuit a Milano Cortina 2026, portando l’Italia nel cuore della storia olimpica. La loro vittoria è arrivata grazie a una gara intensa e a una strategia perfetta, che ha sorpreso anche gli avversari più esperti. La medaglia, conquistata davanti a migliaia di spettatori, rappresenta il primo oro italiano in questa disciplina ai Giochi invernali.

Milano, 17 febbraio 2026 – Un super oro maschile arriva dal pattinaggio di velocità e l’Italia fa 24 nel Medagliere per Nazioni. Al Milano Ice Park, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti (atleti delle Fiamme Gialle) hanno raggiunto il primo storico gradino del podio nel Team Pursuit a Inseguimento (già campione del mondo ed europeo). Gli Azzurri hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti, con il tempo di 3:39.20. Alle qualificazioni avevano registrato il miglior tempo e avevano superato l’Olanda in semifinale. Il bronzo è andato alla Cina. Ghiotto fa il secondo alloro a cinque cerchi in carriera, Giovannini e Malfatti festeggiano il primo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

