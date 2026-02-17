Milano Cortina 2026 Team Pursuit nella storia | Ghiotto Giovannini e Malfatti sono campioni olimpici
Il trio Ghiotto, Giovannini e Malfatti ha vinto l’oro nel Team Pursuit a Milano Cortina 2026, portando l’Italia nel cuore della storia olimpica. La loro vittoria è arrivata grazie a una gara intensa e a una strategia perfetta, che ha sorpreso anche gli avversari più esperti. La medaglia, conquistata davanti a migliaia di spettatori, rappresenta il primo oro italiano in questa disciplina ai Giochi invernali.
Milano, 17 febbraio 2026 – Un super oro maschile arriva dal pattinaggio di velocità e l’Italia fa 24 nel Medagliere per Nazioni. Al Milano Ice Park, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti (atleti delle Fiamme Gialle) hanno raggiunto il primo storico gradino del podio nel Team Pursuit a Inseguimento (già campione del mondo ed europeo). Gli Azzurri hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti, con il tempo di 3:39.20. Alle qualificazioni avevano registrato il miglior tempo e avevano superato l’Olanda in semifinale. Il bronzo è andato alla Cina. Ghiotto fa il secondo alloro a cinque cerchi in carriera, Giovannini e Malfatti festeggiano il primo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
20 ANNI DOPO! L’Italia è d’oro nel team-pursuit: Ghiotto, Malfatti e Giovannini schiantano gli USA e sono campioni olimpici!Ghiotto, Malfatti e Giovannini hanno vinto l’oro nella staffetta maschile a short track, battendo gli Stati Uniti e portando a casa la prima medaglia d’oro olimpica dell’Italia in questa specialità dopo vent’anni.
Milano Cortina, oro Italia in inseguimento squadre pattinaggio velocità: chi sono i campioni olimpici Ghiotto, Giovannini e Malfatti
Giovanni Ghiotto, Stefano Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l'oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina.
