Flora Tabanelli, 18 anni, ha vinto la prima medaglia storica per l’Italia nello sci freestyle ai Giochi di Milano-Cortina 2026, superando un recente infortunio al ginocchio. La giovane emiliana ha affrontato con determinazione le sfide, portando a casa un bronzo nel Big Air. La sua vittoria rappresenta un risultato importante per lo sport italiano in questa disciplina.

Flora Tabanelli a soli 18 anni, l’atleta emiliana ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo nello sci freestyle, specialità Big Air, siglando la prima storica affermazione azzurra in questa disciplina ai Giochi Olimpici. Un risultato che assume i contorni dell’impresa, considerando che la sciatrice è reduce da un gravissimo incidente fisico che ne aveva messo in dubbio la partecipazione stessa (destino condiviso con super Federica Brignone vincitrice di un doppio oro da leggenda ). La strada verso il podio di Livigno è iniziata con una sfida contro il tempo durata 102 giorni. Il 6 novembre scorso, durante un allenamento in Austria, Flora Tabanelli ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro (stesso infortunio di Lindsey Vonn). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, prima medaglia storica nel freestyle: chi è Flora Tabanelli, più forte dell’infortunio al ginocchio

Flora Tabanelli ha ottenuto il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando in Italia la prima medaglia storica in questa disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Flora Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026, 102 giorni dopo aver subito un grave infortunio al ginocchio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.