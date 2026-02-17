Flora Tabanelli bronzo per l' Italia è la prima storica medaglia nel freestyle big air | la 18enne più forte dell' infortunio al crociato

Flora Tabanelli ha ottenuto il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando in Italia la prima medaglia storica in questa disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta di 18 anni si è imposta con un punteggio di 178, superando le aspettative dopo un infortunio al crociato che l’aveva messa a dura prova. La sua performance ha sorpreso gli spettatori e gli esperti, dimostrando una grande determinazione.

La 23esima medaglia azzurra la conquista la giovane atleta che a novembre si era infortunata al ginocchio in allenamento È Flora Tabanelli a regalare all'Italia la 23esima medaglia alle Olimpadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, a Livigno, la 18enne con 178.25 punti ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air, la prima in assoluto per il nostro Paese nel freestyle. La medaglia d'oro è stata vinta dalla canadese Megan Oldham (180.75), l'argento è della cinese Eileen Ailing Gu (179.

Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara.

Flora Tabanelli, giovane modenese di 18 anni, ha conquistato il bronzo nel big air ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

