Flora Tabanelli bronzo per l' Italia è la prima storica medaglia nel freestyle big air | la 18enne più forte dell' infortunio al crociato
Flora Tabanelli ha ottenuto il bronzo nel freestyle big air a Livigno, portando in Italia la prima medaglia storica in questa disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta di 18 anni si è imposta con un punteggio di 178, superando le aspettative dopo un infortunio al crociato che l’aveva messa a dura prova. La sua performance ha sorpreso gli spettatori e gli esperti, dimostrando una grande determinazione.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video La 23esima medaglia azzurra la conquista la giovane atleta che a novembre si era infortunata al ginocchio in allenamento È Flora Tabanelli a regalare all'Italia la 23esima medaglia alle Olimpadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, a Livigno, la 18enne con 178.25 punti ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air, la prima in assoluto per il nostro Paese nel freestyle. La medaglia d'oro è stata vinta dalla canadese Megan Oldham (180.75), l'argento è della cinese Eileen Ailing Gu (179.🔗 Leggi su Today.it
MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle!
Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara.
La 18enne modenese Flora Tabanelli è bronzo olimpico nel freestyle big air
Flora Tabanelli, giovane modenese di 18 anni, ha conquistato il bronzo nel big air ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Flora Tabanelli, dall'incubo al bronzo olimpico! Rivivi la run che vale la medaglia; Flora Tabanelli e Maria Gasslitter qualificate per la finale del Big Air: lunedì sera a Livigno l’appuntamento con le medaglie; Flora, il ritorno. La Tabanelli si qualifica alla finale olimpica del big air; Flora Tabanelli alza subito l'asticella! Rivivi la prima run da 90 punti.
Flora Tabanelli è nella storia: dal crociato rotto al primo bronzo nel free-style!L'atleta azzurra a Livigno si è piazzata al terzo posto, dietro la canadese Oldham e la cinese Gu. Tutti i dettagli Flora Tabanelli è nella storia: medaglia di bronzo nel big air freeski! L'atleta azz ... corrieredellosport.it
Bronzo eroico con il crociato lesionato per Flora Tabanelli, l'Italia sale a 23 medaglie a Milano CortinaSalgono a 23 le medaglie dell’Italia, nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Il merito è di Flora Tabanelli, gioiello 18enne che aveva già vinto una medaglia d’oro agli X Games e ora si co ... gazzettadiparma.it
Una commovente Flora TABANELLI, più forte del dolore al ginocchio destro e senza paura di condizioni meteo al limite della praticabilità, è diventata la prima atleta azzurra a salire sul podio in una competizione olimpica di freestyle. La diciottenne emiliana si - facebook.com facebook
ASSURDOOOOOOO Gareggiava con una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro… Ha conquistato la sua prima medaglia olimpica… La prima di sempre anche per il freestyle italiano… Giù il cappello per FLORA TABANELLI #Itali x.com