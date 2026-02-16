Flora Tabanelli Bronzo Milano Cortina 2026 | 102 Giorni Dopo infortunio al Ginocchio

Serata magica allo Snow Park di Livigno dove Flora Tabanelli vince la medaglia di bronzo nel big air freestyle esattamente 102 giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio con 178.25 punti. Un ritorno straordinario che regala all’Italia il decimo sport a medaglia di Milano Cortina 2026 con una prestazione da standing ovation davanti al pubblico di casa che esplode per ogni salto della giovane azzurra. Titolo per la canadese Megan Oldham. su Digital-News.it Serata magica allo Snow Park di Livigno dove Flora Tabanelli vince la medaglia di bronzo nel big air freestyle esattamente 102 giorni dopo il terribile infortunio al ginocchio con 178. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Flora Tabanelli, giovane atleta di 18 anni, esprime il suo rammarico per l’infortunio subito prima di Milano Cortina.

Arianna Fontana torna in gara a causa di un infortunio che l’aveva costretta a fermarsi, portando con sé l’entusiasmo di un’atleta che vuole risalire sul podio.

