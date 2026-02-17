Milano-Cortina 2026 l’Italia del curling femminile nella storia | la nazionale non aveva mai vinto due volte alle Olimpiadi

L’Italia del curling femminile ha conquistato un'altra vittoria alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, battendo la Norvegia e ottenendo così il secondo successo consecutivo in questo torneo. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione e ha fatto registrare un risultato storico, mai raggiunto prima nella storia olimpica del curling italiano. Durante la partita, le donne azzurre hanno mostrato compattezza e precisione, sorprendendo anche gli esperti del settore.

Il curling italiano continua a scrivere pagine memorabili della propria storia recente, regalando emozioni forti anche quando il traguardo delle medaglie sembra ormai fuori portata. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la nazionale femminile ha ottenuto una vittoria di fondamentale importanza contro il Giappone, chiudendo la sfida con il punteggio di 8-6. Questo successo non rappresenta soltanto un numero su un tabellone, ma segna un sorpasso diretto in classifica proprio ai danni delle avversarie nipponiche, permettendo alle azzurre di abbandonare definitivamente l'ultimo posto. Anche se la matematica esclude la possibilità di accedere alle semifinali, il valore simbolico di questo risultato è immenso per tutto il movimento sportivo invernale del nostro Paese.