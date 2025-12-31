Due volte alle Olimpiadi ma non nella staffetta per la fiamma di Milano-Cortina

Sandro e Paolo Montefusco, originari di Carmiano, Lecce, hanno rappresentato l’Italia in due edizioni delle Olimpiadi (Seul 1988 e Barcellona 1992) nella classe 470, dopo essere stati riserva a Los Angeles 1984. Campioni nazionali e internazionali, i fratelli salentini hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo della vela, distinguendosi per la loro carriera e i successi conseguiti nel corso degli anni.

