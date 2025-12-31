Due volte alle Olimpiadi ma non nella staffetta per la fiamma di Milano-Cortina

Sandro e Paolo Montefusco, originari di Carmiano, Lecce, hanno rappresentato l’Italia in due edizioni delle Olimpiadi (Seul 1988 e Barcellona 1992) nella classe 470, dopo essere stati riserva a Los Angeles 1984. Campioni nazionali e internazionali, i fratelli salentini hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo della vela, distinguendosi per la loro carriera e i successi conseguiti nel corso degli anni.

LECCE – Hanno rappresentato l’Italia in due Olimpiadi – Seul 1988 e Barcellona 1992 dopo essere stati riserva per Los Angeles 1984 – nella classe 470, oltre ad aver vinto numerosi titoli nazionali e internazionali: Sandro e Paolo Montefusco, salentini originari di Carmiano, hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, la Fiamma arriva a Foggia: il percorso della staffetta che attraverserà la città Leggi anche: Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il programma completo e il calendario delle gare; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica - Fefè De Giorgi ultimo tedoforo nella tappa di Lecce; L'EVENTO. La caivanese Domenica Marsico selezionata per la seconda volta per la staffetta della torcia olimpica: l’esordio nel 2006; Sappada rilancia: nuova cabinovia per il salto di qualità. Due volte alle Olimpiadi, ma non nella staffetta per la fiamma di Milano-Cortina - I salentini Sandro e Paolo Montefusco hanno scritto la storia della vela, vincendo anche numerose competizioni nazionali e internazionali. lecceprima.it

È morto Davide Tizzano, vincitore di due ori alle Olimpiadi e presidente della Federcanottaggio - Davide Tizzano: campione olimpico di canottaggio e presidente della Confederazione Giochi del Mediterraneo, leader dello sport. ilnapolista.it

Morto Davide Tizzano, canottaggio in lutto: due volte oro alle Olimpiadi, aveva 57 anni - Il canottaggio italiano è in lutto per la morte a 57 anni del presidente federale Davide Tizzano , ex atleta olimpico con due medaglie d'oro nel suo palmares personale conquistate a Seul (con ... corrieredellosport.it

Lo sport piange la scomparsa di Davide Tizzano. Due volte medaglia d'oro alle olimpiadi, era presidente anche del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Nel 2022 era stato ospite a #SanMarino per Sportinsieme Awards. x.com

Canottaggio, morto Davide Tizzano: due volte oro alle Olimpiadi Lutto nello sport italiano: il decesso all'età di 57 anni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.